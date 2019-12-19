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Буффон: Я окажу себе медвежью услугу, если закончу с футболом

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Легендарный вратарь не будет заканчивать карьеру.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от своей карьеры в туринском клубе.

“Я не обращаю внимания на свой возраст. Я с каждым днем все больше и больше получаю приятных эмоций рядом с моими партнерами по Ювентусу.

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Провести 648-й матч в Серии А - не самое важное для меня, но это приятно сделать. Я не заглядываю слишком далеко. 

Я полагаюсь на свою честность и позволяю жизни самой подсказывать мне верный путь. Если учитывать мою физическую форму, то я окажу себе медвежью услугу, если закончу с футболом.

Я лидер команды в раздевалке. Внутри меня до сих пор живет ребенок, которого я должен уважать.

Сейчас правильным решением будет продолжать работать. Как долго? Как минимум до июня“, - заявил Буффон для Football Italia.

Напомним, что Буффон повторил уникальный рекорд Мальдини.

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Теги: Джанлуиджи Буффон, Ювентус, Сериа А, чемпионат Италии по футболу, рекорд, Пауло Мальдини
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DmitriyMakarov    19.12.2019, 16:02
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DmitriyMakarov
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