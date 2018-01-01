Сарри: Казалось, что Роналду висел в воздухе целую вечность

Специалист прокомментировал уникальный гол португальца.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал победу над Сампдорией (2:1). Отметим, что специалист высоко оценил гол португальца.

“Дибала забил такой же прекрасный гол, как и мяч Роналду. Казалось, что он висел в воздухе целую вечность.

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Мы провели хорошую игру, особенно в первом тайме. После перерыва действовали немного хаотично, но во втором тайме мы не рисковали.

Жаль, что не решили судьбу матча заранее, ведь в концовке встречи могло произойти все что угодно в нашей штрафной“, - цитирует Сарри Football Italia.

Отметим, что Криштиану Роналду сравнил себя с легендарным баскетболистом.