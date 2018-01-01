Роналду - о сумасшедшем прыжке: У меня были проблемы с коленом на протяжении месяца

Португалец восстановился после травмы.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал свой удивительный гол в ворота Сампдории (2:1)

Читай также: Левандовски стал первым футболистом в Европе, забившим 30 голов в этом сезоне

“Я не знал, что забил с такой высоты (256 см). Я очень доволен результатом игры. Матч получился очень сложным, Сампдория показала хорошую игру.

Все игроки Ювентуса показали правильный настрой. Мне удалось забить хороший гол и рад, что помог команде взять очередные три очка.

На протяжении месяца у меня были проблемы с коленом, но теперь все в порядке, физически чувствую себя хорошо. Все, что я хочу - помогать Ювентусу выигрывать матчи и трофеи,“ - цитирует Роналду Football Italia.

Ранее сообщалось, что трансферная стоимость Роналду снизилась на 15 миллионов евро.