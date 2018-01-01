Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роналду - о сумасшедшем прыжке: У меня были проблемы с коленом на протяжении месяца

Комментариев: 0
Португалец восстановился после травмы.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал свой удивительный гол в ворота Сампдории (2:1)

Читай также: Левандовски стал первым футболистом в Европе, забившим 30 голов в этом сезоне

“Я не знал, что забил с такой высоты (256 см). Я очень доволен результатом игры. Матч получился очень сложным, Сампдория показала хорошую игру.

Все игроки Ювентуса показали правильный настрой. Мне удалось забить хороший гол и рад, что помог команде взять очередные три очка.

На протяжении месяца у меня были проблемы с коленом, но теперь все в порядке, физически чувствую себя хорошо. Все, что я хочу - помогать Ювентусу выигрывать матчи и трофеи,“ - цитирует Роналду Football Italia.

Ранее сообщалось, что трансферная стоимость Роналду снизилась на 15 миллионов евро.

Поделись:
Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Сампдория, Серии А, чемпионат Италии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь