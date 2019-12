Роналду забил удивительный гол, выпрыгнув на 71 см

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду забил шикарный гол на 45-й минуте матча против Сампдории.

Читай также: Бенатия: Роналду тренируется в 11 вечера, он ненормальный

Португальский игрок забил в ворота соперника ударом головы после передачи Алекса Сандро.

По информации Football Italia, Роналду выпрыгнул на 71 см в момент удара по воротам Сампдории. Роналду нанес удар на высоте 256 см над полем.

Is it a bird? Is it a plane? No... it is @CRISTIANO! 🔥#SampJuve pic.twitter.com/Fb0iSaMp1o