Буффон повторил уникальный рекорд Мальдини в Серии А

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон в матче с Удинезе достиг уникального достижения.

Итальянский вратарь сравнялся по количеству проведенных матчей в Серии А с Пауло Мальдини. Футболисты провели по 647-м матчей в чемпионате Италии.

Un solo numero: 647.@GianluigiBuffon ha appena raggiunto Paolo Maldini in vetta alla classifica delle presenze in @SerieA.



Non ci sono più aggettivi per la nostra Leggenda. Ci sono solo nuovi traguardi da raggiungere… pic.twitter.com/GUYonhygL8