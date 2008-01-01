Бенатия: Роналду тренируется в 11 вечера, он ненормальный

Бывший защитник туринцев отметил, что ради футбола португалец жертвует своей жизнью.

Экс-защитник Ювентуса Мехди Бенатия рассказал о необычном сообщении, которое он получил от бывшего партнера по команде Криштану Роналду.

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“Я помню, у нас была игра Аталантой, но мы с Роналду на поле не вышли, потому что скоро планировался еще один матч и тренер хотел сделать ротацию.

Когда мы ехали обратно, Роналду прислал мне сообщение: “Что ты будешь делать, когда вернемся?“ Я сказал: “Уже 11 часов вечера. Я поеду домой. А что?“ Он ответил: “Мы не были загружены на игре, поэтому мне нужно потренироваться. Ты не хочешь составить мне компанию?“.

Я объяснил ему, что не могу этого сделать. Мне хотелось просто прийти домой и сесть перед телевизором.

В тот момент я подумал, что он ненормальный. Когда ты работаешь с Криштиану, ты начинаешь уважать его еще больше, потому что он жертвует своей жизнью ради футбола“, - цитирует Бенатию AS со ссылкой на RMC.

Ранее сообщалось, что Роналду может завершить карьеру в Ювентусе.