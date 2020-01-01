Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роналду может завершить карьеру в Ювентусе

Комментариев: 0
Звездный португалец счастлив в Турине.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Агент нападающего Ювентуса Криштиану Роналду Жорже Мендеш намекнул, что его подопечный может завершить карьеру в своем нынешнем клубе.

Читай также: Трансферная стоимость Роналду снизилась на 15 миллионов евро

“Завершить карьеру в Ювентусе? Конечно, Роналду может сделать это. Он подписал контракт.

Криштиану счастлив в клубе и работает с прекрасным тренером“, - цитирует Мендеша Calciomercato.

Ранее сообщалось, что Роналду отказался от капитанской повязки в матче с Удинезе.

Поделись:
Теги: футбол, Криштиану Роналду, Ювентус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь