Роналду может завершить карьеру в Ювентусе
Звездный португалец счастлив в Турине.
Агент нападающего Ювентуса Криштиану Роналду Жорже Мендеш намекнул, что его подопечный может завершить карьеру в своем нынешнем клубе.
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“Завершить карьеру в Ювентусе? Конечно, Роналду может сделать это. Он подписал контракт.
Криштиану счастлив в клубе и работает с прекрасным тренером“, - цитирует Мендеша Calciomercato.
Ранее сообщалось, что Роналду отказался от капитанской повязки в матче с Удинезе.
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