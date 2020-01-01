Роналду может завершить карьеру в Ювентусе

Звездный португалец счастлив в Турине.

Агент нападающего Ювентуса Криштиану Роналду Жорже Мендеш намекнул, что его подопечный может завершить карьеру в своем нынешнем клубе.

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“Завершить карьеру в Ювентусе? Конечно, Роналду может сделать это. Он подписал контракт.

Криштиану счастлив в клубе и работает с прекрасным тренером“, - цитирует Мендеша Calciomercato.

Ранее сообщалось, что Роналду отказался от капитанской повязки в матче с Удинезе.