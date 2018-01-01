Агент Лукаку жестко раскритиковал Серию А за метод борьбы против расизма

Руководство чемпионата Италии не имеет понятия, как бороться против расизма.

Агент нападающего Интера Ромелу Лукаку Майкл Йормарк поделился мнением по поводу борьбы с расизмом в Сериа А.

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“Каждый раз, когда Серия А открывает рот, становится только хуже. Каждый раз, когда Серия А делает что-то, связанное с расизмом, и демонстрирует свою стратегию по борьбе с ним, становится хуже.

Изображения обезьян, которые они представили, бестактны и оскорбительны не только для лиги, но и для клубов лиги по всей Италии.

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Я не могу этого понять. Это свидетельство непонимания с их стороны. Это свидетельство того, что они понятия не имеют, как поступать с расизмом в футболе.

Пришло время попросить совета и консультации у организаций, которые понимают, как нужно бороться с расизмом.

Как клубы могут занять жесткую позицию против расизма, когда лига понятия не имеет, что делает?“, - заявил Йормарк для The Telegraph.

Напомним, что Сериа А опубликовало изображения обезьян, как средство борьбы против расизма.