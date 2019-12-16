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Сериа А с помощью обезьян начала борьбу с расизмом

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Руководство чемпионата Италии представили новый способ борьбы с расизмом.
"Нет расизму"
"Нет расизму"
Getty Images

Руководство чемпионата Италии решило начать вести борьбу против расизма. 

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В штаб-квартире Серии А были размещены три обезьяны, которые разукрашены в цвета футбольных команд. Автором картин является Симоне Фугадзотто.

“Я рисую обезьян уже на протяжении пяти-шести лет. Я подумал, что могу сделать эту работу, чтобы дать всем понять, что мы все обезьяны.

Я нарисовал обезьяну с голубыми глазами и белым цветом кожи - западную, обезьяну с миндалевидными глазами - азиатскую, и черную обезьяну по центру, с которой все и началось.

Обезьяна должна научить всех, что нет разницы между человеком и обезьяной, мы одинаковы. Мы все обезьяны“, - заявил художник.

Напомним, что известное итальянское издание анонсировало матч Интера и Ромы расистским заголовком.

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Теги: Сериа А, чемпионат Италии по футболу, расизм, футбол
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