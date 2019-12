Роналду отказался от капитанской повязки в матче с Удинезе

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду отказался надевать капитанскую повязку в матче с Удинезе (3:1) в рамках 16-го тура чемпионата Италии.

На 80-й минуте поле покинул нападающий Гонсало Игуаин. Аргентинец хотел передать капитанскую повязку Криштиану Роналду, однако, португалец передал ее Блезу Матюиди.

🇵🇹 This happened yesterday in Juventus' game. Higuain was wearing the captain armband, got subbed off and passed it to Cristiano Ronaldo who refused to wear it and gave it to Matuidi because he's the longest serving player on the pitch.



Classy stuff. 😎🙌 pic.twitter.com/fUvaO8wlBT