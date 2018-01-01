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Фиорентина - Интер 1:1 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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"Фиалки" спаслись в концовке встречи.

Фиорентина - Интер: видео голов и обзор матча
Фиорентина - Интер: видео голов и обзор матча
Getty Images

В 16-м туре чемпионата Италии Фиорентина дома встречалась с Интером.

Гости открыли счет на 8-й минуте благодаря голу Борхи Валеро. “Фиалки“ сумели отыграться лишь в компенсированное время ко второму тайму. Точным ударом отметился Душан Влахович.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Фиорентина - Интер:

Фиорентина — Интер 1:1

Голы: Влахович, 90+3 — Валеро, 8

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Кастровилли (Эйссерик, 84), Бадель (Бенасси, 66), Пулгар, Дальберт — Кьеза (Влахович, 59), Боатенг

Интер: Ханданович — де Врей, Шкриниар, Бастони (Годин, 88) — Д`Амброзио, Валеро (Агуме, 84), Брозович, Весино, Бираги — Лукаку, Мартинес (Политано, 84)

Предупреждения: Бадель, Дальберт, Пулгар — Брозович, Валеро, Мартинес

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Теги: Фиорентина, Интер, видео голов, обзор матча, Сериа А, чемпионат Италии по футболу, футбол
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