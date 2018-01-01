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Конте: Нужны какие-то рамки для СМИ, ведь они зашли слишком далеко

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Интер объявил бойкот СМИ.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Главный тренер Интера Антонио Конте рассказал из-за чего устроил бойкот СМИ.

“По поводу бойкота СМИ, то всем занимается наш юрист. Это не лично мой выбор, так решил Интер, приняв эту историю на личный счет.

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Мы должны подать сигнал всему миру, а не только отдельным людям. Мы хотим уважения. Как же абсурдно и удивительно было видеть, что ассоциация прессы требует от меня извинений. Им должно быть стыдно.

Газеты заходят слишком далеко. Сначала они делают расистскую обложку, которая выставляет наших игроков и клубы посмешищем. После публикуют письмо Михайловича за день до того, как он объявил по поводу своей болезни, но он просил их не делать этого.

Нужны какие-то рамки для СМИ. Если у кого-то есть ручка, то это не значит, что он может писать все что ему захочется“, - заявил Конте для Football Italia.

Напомним, что известное итальянское издание анонсировало матч Интера и Ромы расистским заголовком.

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Теги: Антонио Конте, Интер, Сериа А, футбол, вне игры, бойкот
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