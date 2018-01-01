Ювентус обыграл Удинезе, гол Малиновского не помог Аталанте взять очки
Ювентус — Удинезе 3:1
Голы: Роналду, 9, 37, Бонуччи, 45 — Пуссетто, 90 +4
Ювентус: Буффон — Демирал, Бонуччи (де Лигт, 76), Де Шильо, Данило — Матюиди, Бентанкур, Рабьо — Игуаин (Дуглас Коста, 80), Роналду, Дибала (Бернардески, 75).
Удинезе: Муссо — тер Авест, Де Майо, Трост-Эконг, Нюйтинк, Ларсен (Нестеровски, 87) — Фофана, де Пауль (Уолас, 67), Мандрагора — Лазанья, Окака Чука (Пуссетто, 61).
Предупреждения: Дибала — Нюйтинк.
Болонья — Аталанта 2:1
Голы: Паласио,12, Поли, 53 — Малиновский, 60
Болонья: Скорупски — Денсвил, Данило, Бани, Томиясу — Поли, Медель (Сванберг, 63), Джемаили — Орсолини (Мбайе, 90), Паласио (Сантандер, 79), Сансоне.
Аталанта: Голлини — Кастань (Хатебур, 63), Джимсити, Толои, Паломино, Госенс — Малиновский, Фройлер (Барроу, 54), Пашалич, де Рон — Муриэль (Колли, 83).
Предупреждения: Орсолини, Сансоне, Паласио, Данило — Пашалич
Удаление: Данило (Болонья)
Верона — Торино 3:3
Голы: Паццини, 69, с пенальти, Верре, 76, Степинськи, 84 — Ансальди, 36, 61, Беренгер, 54.
Верона: Сильвестри — Ррахмани, Кумбулла, Гюнтер — Фараони, Амрабат (Паццини, 63), Велозу, Лазович — Дзакканьи (Верре, 46), Пессина — Ди Кармине (Степинськи, 46).
Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Бремер — Айна, Базелли (Мейте, 86), Ринкон, Ансальди — Верди (Лукич, 78), Беренгер (Белотти, 73) — Дзадза.
Предупреждения: Амрабат, Гюнтер, Велозу — Бремер.
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