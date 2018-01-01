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Малиновский забил за Аталанту во втором туре Серии А подряд

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Украинский полузащитник отличился в матче против Болоньи.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский отметился голом в ворота Болоньи в 16-м туре серии А.

На 60-й минуте Малиновский отыграл один мяч, сделав счет 1:2. Он вбежал в штрафную и получил отличный пас от Барроу, после чего не сильным ударом пробил между ног голкиперу.

Для Малиновского это второй гол в Серии А, при чем он забил во втором туре подряд. Между этими матчами он также отметился ассистом в поединке против Шахтера в Лиге чемпионов.

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Теги: Руслан Малиновский
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