Гасперини: Вряд ли Аталанте удастся финишировать в топ-4 Серии А

Тренер отметил успех своей команды в текущем сезоне еврокубков.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини подвел итоги выступления клуба в групповом раунде Лиги чемпионов-2019/20.

"Мне говорили, что Аталанта уничтожит еврокубковый рейтинг Италии. Но мы отлично проявили себя и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Команда может гордиться этим достижением.

"Опыт, приобретенный в еврокубках, поможет нам во внутреннем чемпионате. Вряд ли нам удастся завершить сезон в топ-4, но мы постараемся", - приводит слова Гасперини Football-Italia.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Аталанта впервые в своей истории вышла в групповой этап Лиги чемпионов. После шести туров "бергамаски" заняли вторую строчку в квартете С, опередив Шахтер и загребское Динамо.