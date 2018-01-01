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Гасперини: Вряд ли Аталанте удастся финишировать в топ-4 Серии А

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Тренер отметил успех своей команды в текущем сезоне еврокубков.
Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини
Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини подвел итоги выступления клуба в групповом раунде Лиги чемпионов-2019/20.

"Мне говорили, что Аталанта уничтожит еврокубковый рейтинг Италии. Но мы отлично проявили себя и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Команда может гордиться этим достижением.

"Опыт, приобретенный в еврокубках, поможет нам во внутреннем чемпионате. Вряд ли нам удастся завершить сезон в топ-4, но мы постараемся", - приводит слова Гасперини Football-Italia.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Аталанта впервые в своей истории вышла в групповой этап Лиги чемпионов. После шести туров "бергамаски" заняли вторую строчку в квартете С, опередив Шахтер и загребское Динамо.

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Теги: Джан Пьеро Гасперини, Аталанта, Серия А, Лига Чемпионов
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