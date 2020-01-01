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Полузащитник Сассуоло: Я был не хуже Азара, Педро и Виллиана в Челси

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Футболист расстроен, что не закрепился в составе Челси.
Жереми Бога
Жереми Бога
Getty Images

Полузащитник Сассуоло Жереми Бога рассказал, почему покинул лондонский Челси.

“Я иногда думаю, может мне и не стоило уходить из Челси. Но понимаете, я бы не был игроком основного состава клуба, ведь на моей позиции играли: Азар, Виллиан, Педро.

Нет, они не были лучше меня. Просто намного авторитетней.

Но все же, я не сожалею о том, что выбрал Сассуоло. Антонио Конте мало разговаривал со мной. Когда у меня появилась возможность дебютировать, он просто сказал: “Теперь твоя очередь”, - признался Бога в интервью SportWeek.

Жереми Бога – воспитанник Челси. Но за основную команду футболист сыграл всего один матч.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 14 поединков в футболке Сассуоло, отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.

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Теги: челси, Сассуоло
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