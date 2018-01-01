Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Малиновский подорожал на 1,5 миллиона евро по версии Transfermarkt

Комментариев: 0
Успешное выступление украинца в Италии повлияло на его трансферную стоимость.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Известный портал Transfermarkt обновил данные о трансферной стоимости футболистов, выступающих в чемпионате Италии.

Читай также: Малиновский оформил ассист в матче против Шахтера

В соответствии с новым рейтингом, украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский подорожал на 1,5 миллиона евро. В июне его трансферная стоимость оценивалась в 12,5 миллионов евро, а сейчас - в 14 миллионов.

Отметим, что в Серии А выступает еще один украинец, Евгений Шахов (Лечче). Его трансферная стоимость составляет 2 миллиона евро и не изменилась по сравнению с прошлым рейтингом.

На счету Малиновского 2 гола и 1 ассист в 17 матчах за Аталанту во всех турнирах в этом сезоне, а Шахов отметился двумя результативными передачами в 10 играх Серии А.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду больше не является самым дорогим игроком чемпионата Италии.

Поделись:
Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, стоимость, чемпионат Италии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь