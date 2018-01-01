Малиновский подорожал на 1,5 миллиона евро по версии Transfermarkt

Успешное выступление украинца в Италии повлияло на его трансферную стоимость.

Известный портал Transfermarkt обновил данные о трансферной стоимости футболистов, выступающих в чемпионате Италии.

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В соответствии с новым рейтингом, украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский подорожал на 1,5 миллиона евро. В июне его трансферная стоимость оценивалась в 12,5 миллионов евро, а сейчас - в 14 миллионов.

Отметим, что в Серии А выступает еще один украинец, Евгений Шахов (Лечче). Его трансферная стоимость составляет 2 миллиона евро и не изменилась по сравнению с прошлым рейтингом.

На счету Малиновского 2 гола и 1 ассист в 17 матчах за Аталанту во всех турнирах в этом сезоне, а Шахов отметился двумя результативными передачами в 10 играх Серии А.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду больше не является самым дорогим игроком чемпионата Италии.