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Гаттузо: Я уродливый и бородатый

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Специалиста не интересуют имиджевые права.
Дженнаро Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
Getty Images

Новый главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо рассказал, почему возглавил клуб, хоть до этого имел 18 предложений от других команд.

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“Мой выбор пал на Наполи, ведь это большой клуб, у которого прекрасный президент, великолепные футболисты и сотрудники. Я особо не думал над предложением от Наполи, я сразу согласился.

Мы про деньги почти не говорили. У меня не было необходимости обсуждать пункт об имиджевых правах, ведь я уродливый, бородатый и наполовину седой“, - цитирует Гаттузо Football Italia.

Отметим, что итальянец тепло высказался по поводу Карло Анчелотти.

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Теги: Дженнаро Гаттузо, Наполи, Сериа А, футбол
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