Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Трансферная стоимость Роналду снизилась на 15 миллионов евро

Комментариев: 0
Портал Transfermarkt обновил данные о стоимости игроков Серии А.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Звездный нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду больше не является самым дорогостоящим игроком Серии А.

Известный портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков чемпионата Италии, по итогам которых стоимость Роналду снизилась на 15 миллионов евро по сравнению с июньским рейтингом портала - с 90 миллионов до 75 миллионов.

Теперь по рыночной стоимости в чемпионате Италии Роналду делит третье место с партнером по команде Маттейсом Де Лигтом, защитником Наполи Калиду Кулибали и форвардом Интера Ромелу Лукаку.

Читай также: Роналду разгневался на фаната, который подбежал к нему сзади

А вот самым дорогим игроком теперь является другой нападающий "старой сеньоры" - аргентинец Пауло Дибала (85 миллионов евро). На второй строчке оказался Лаутаро Мартинес из Интера, причем его цена по сравнению с прошлым рейтингом выросла вдвое - с 40 до 80 миллионов.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду жалеет об уходе из Реала.

Поделись:
Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, стоимость, чемпионат Италии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь