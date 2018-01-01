Трансферная стоимость Роналду снизилась на 15 миллионов евро

Портал Transfermarkt обновил данные о стоимости игроков Серии А.

Звездный нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду больше не является самым дорогостоящим игроком Серии А.

Известный портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков чемпионата Италии, по итогам которых стоимость Роналду снизилась на 15 миллионов евро по сравнению с июньским рейтингом портала - с 90 миллионов до 75 миллионов.

Теперь по рыночной стоимости в чемпионате Италии Роналду делит третье место с партнером по команде Маттейсом Де Лигтом, защитником Наполи Калиду Кулибали и форвардом Интера Ромелу Лукаку.

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А вот самым дорогим игроком теперь является другой нападающий "старой сеньоры" - аргентинец Пауло Дибала (85 миллионов евро). На второй строчке оказался Лаутаро Мартинес из Интера, причем его цена по сравнению с прошлым рейтингом выросла вдвое - с 40 до 80 миллионов.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду жалеет об уходе из Реала.