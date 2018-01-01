Наполи планирует приобрести полузащитника Реала в зимнее трансферное окно

Хамес Родригес может перебраться в Италию в ближайшее время.

Наполи зимой рассчитывает приобрести хавбека Реала Хамеса Родригеса, сообщает Calciomercato.



Напомним, что ранее итальянский клуб уже вел переговоры по трансферу футболиста, но стороны так и не смогли не смогли договориться о цене.

Отмечается, что даже с приходом нового главного тренера Дженнаро Гаттузо колумбиец остается главной трансферной целью неаполитанцев.

Ранее сообщалось, что Хамес Родригес может перебраться в Манчестер Юнайтед.