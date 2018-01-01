Наполи планирует приобрести полузащитника Реала в зимнее трансферное окно
Хамес Родригес может перебраться в Италию в ближайшее время.
Наполи зимой рассчитывает приобрести хавбека Реала Хамеса Родригеса, сообщает Calciomercato.
Напомним, что ранее итальянский клуб уже вел переговоры по трансферу футболиста, но стороны так и не смогли не смогли договориться о цене.
Отмечается, что даже с приходом нового главного тренера Дженнаро Гаттузо колумбиец остается главной трансферной целью неаполитанцев.
Ранее сообщалось, что Хамес Родригес может перебраться в Манчестер Юнайтед.
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