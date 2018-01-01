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Наполи планирует приобрести полузащитника Реала в зимнее трансферное окно

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Хамес Родригес может перебраться в Италию в ближайшее время.
Хамес Родригес
Хамес Родригес
Getty Images

Наполи зимой рассчитывает приобрести хавбека Реала Хамеса Родригеса, сообщает Calciomercato.
 
Напомним, что ранее итальянский клуб уже вел переговоры по трансферу футболиста, но стороны так и не смогли не смогли договориться о цене.

Отмечается, что даже с приходом нового главного тренера Дженнаро Гаттузо колумбиец остается главной трансферной целью неаполитанцев.

Ранее сообщалось, что Хамес Родригес может перебраться в Манчестер Юнайтед.

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Теги: футбол, Наполи, Хамес Родригес
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