Гаттузо отказался от 18-ти предложений других клубов, прежде чем возглавить Наполи
После увольнения из Милана Дженнаро Гаттузо имел много предложений о работе.
Накануне стало известно, что Дженнаро Гаттузо стал новым главным тренером Наполи.
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Как сообщает итальянское издание La Repubblica, специалист после увольнения из Милана полгода назад, имел огромное количество предложений о работе. Прежде, чем согласиться на контракт с Наполи, Гаттузо отказал 18-ти клубам.
По информации источника, Гаттузо получал предложения от клубов из Италии, Испании, Франции, Греции, Китая и России.
Ранее новоиспеченный наставник Наполи Дженнаро Гаттузо поделился мнением об экс-тренере команды Карло Анчелотти.
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