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Гаттузо отказался от 18-ти предложений других клубов, прежде чем возглавить Наполи

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После увольнения из Милана Дженнаро Гаттузо имел много предложений о работе.
Дженнаро Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
sscnapoli.it

Накануне стало известно, что Дженнаро Гаттузо стал новым главным тренером Наполи.

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Как сообщает итальянское издание La Repubblica, специалист после увольнения из Милана полгода назад, имел огромное количество предложений о работе. Прежде, чем согласиться на контракт с Наполи, Гаттузо отказал 18-ти клубам.

По информации источника, Гаттузо получал предложения от клубов из Италии, Испании, Франции, Греции, Китая и России.

Ранее новоиспеченный наставник Наполи Дженнаро Гаттузо поделился мнением об экс-тренере команды Карло Анчелотти.

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Теги: Дженнаро Гаттузо, Наполи, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии
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