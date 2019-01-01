Гаттузо: Анчелотти мне как отец
Итальянский специалист считает, что у его новой команды есть большой потенциал.
Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо прокомментировал свое назначение.
“Карло Анчелотти мне как отец, он все эти годы он был рядом со мной и помогал мне в разных ситуациях. Он выиграл все, а мне еще многое предстоит доказать.
Сейчас нам нужно набирать очки и занять хорошую позицию в чемпионате Италии, чтобы попасть в Лигу чемпионов. У этой команды большой потенциал“, - приводит слова Гаттузо пресс-служба итальянской команды.
Ранее Карло Анчелотти попрощался с Наполи.
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