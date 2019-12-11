Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гаттузо стал главным тренером Наполи

Комментариев: 0
Итальянский специалист заменил Карло Анчелотти.
Дженнаро Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
Getty Images

Дженнаро Гаттузо возглавил итальянский Наполи, сообщает пресс-служба команды. На этой должности итальянский специалист заменил Карло Анчелотти, который покинул команду после выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

Детали контракта между сторонами не сообщаются. По информации итальянских СМИ, специалист подписал соглашение на полгода с опцией продления на сезон, если команде удастся выйти в ЛЧ по окончанию сезона.

Сейчас Наполи занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 21 пункт.

Отметим, что ранее Гаттузо тренировал Милан, Палермо, Пизу, ОФИ и Сьон.

Поделись:
Теги: футбол, Наполи, Дженнаро Гаттузо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь