Гаттузо стал главным тренером Наполи

Итальянский специалист заменил Карло Анчелотти.

Дженнаро Гаттузо возглавил итальянский Наполи, сообщает пресс-служба команды. На этой должности итальянский специалист заменил Карло Анчелотти, который покинул команду после выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

Детали контракта между сторонами не сообщаются. По информации итальянских СМИ, специалист подписал соглашение на полгода с опцией продления на сезон, если команде удастся выйти в ЛЧ по окончанию сезона.

Сейчас Наполи занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 21 пункт.

Отметим, что ранее Гаттузо тренировал Милан, Палермо, Пизу, ОФИ и Сьон.