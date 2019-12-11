Гаттузо стал главным тренером Наполи
Итальянский специалист заменил Карло Анчелотти.
Дженнаро Гаттузо возглавил итальянский Наполи, сообщает пресс-служба команды. На этой должности итальянский специалист заменил Карло Анчелотти, который покинул команду после выхода в плей-офф Лиги чемпионов.
#WelcomeGattuso 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/dzmNApimTX— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 11, 2019
Детали контракта между сторонами не сообщаются. По информации итальянских СМИ, специалист подписал соглашение на полгода с опцией продления на сезон, если команде удастся выйти в ЛЧ по окончанию сезона.
Сейчас Наполи занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 21 пункт.
Отметим, что ранее Гаттузо тренировал Милан, Палермо, Пизу, ОФИ и Сьон.
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