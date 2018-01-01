Анчелотти попрощался с Наполи

Итальянский специалист прокомментировал свою отставку.

Бывший главный тренер Наполи Карло Анчелотти попрощался с командой.

“Я бы хотел лично поблагодарить клуб, всех сотрудников, футболистов, тренерский штаб и президента команды за возможность пережить незабываемые впечатления в таком замечательном городе, как Неаполь“, - написал итальянский специалист на своей странице в Twitter.

Напомним, руководство Наполи отправило Карло Анчелотти в отставку после выхода команды в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее стал известен кандидат на замену итальянцу.