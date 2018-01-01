Анчелотти попрощался с Наполи
Итальянский специалист прокомментировал свою отставку.
Бывший главный тренер Наполи Карло Анчелотти попрощался с командой.
“Я бы хотел лично поблагодарить клуб, всех сотрудников, футболистов, тренерский штаб и президента команды за возможность пережить незабываемые впечатления в таком замечательном городе, как Неаполь“, - написал итальянский специалист на своей странице в Twitter.
Напомним, руководство Наполи отправило Карло Анчелотти в отставку после выхода команды в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее стал известен кандидат на замену итальянцу.
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