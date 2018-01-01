Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Анчелотти попрощался с Наполи

Комментариев: 0
Итальянский специалист прокомментировал свою отставку.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Бывший главный тренер Наполи Карло Анчелотти попрощался с командой.

“Я бы хотел лично поблагодарить клуб, всех сотрудников, футболистов, тренерский штаб и президента команды за возможность пережить незабываемые впечатления в таком замечательном городе, как Неаполь“, - написал итальянский специалист на своей странице в Twitter.

Напомним, руководство Наполи отправило Карло Анчелотти в отставку после выхода команды в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее стал известен кандидат на замену итальянцу.

Поделись:
Теги: футбол, Наполи, Карло Анчелотти
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь