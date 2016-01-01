Стало известно, кто возглавит Наполи

Гаттузо вернется в Италию.

Бывший главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо возглавит Наполи, об этом сообщает Sky Sport Italia.

Читай также: Президент Наполи: Все трудности клуба связаны с тем, как Анчелотти тренирует команду

По информации источника, контракт будет подписан сегодня. Гаттузо подпишет с Наполи соглашение на полгода с опцией продления на сезон, если удастся выйти в Лигу чемпионов по окончанию сезона.

Отметим, что специалист заработает до конца сезона 1,5 миллиона евро, а в следующем - 3 миллиона.

Напомним, что Карло Анчелотти был уволен руководством клуба.

Ранее сообщалось, что Гаттузо может возглавить Ньюкасл, клуб из Китая, команду Бекхэма.