Наполи сделал предложение Ибрагимовичу

Неаполитанский клуб включился в борьбу за шведского форварда.

Наполи в ближайшее время может пополнить свой состав известным шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.

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Как сообщает журналист Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей страничке в Twitter, неаполитанцы предложили 38-летнему футболисту контракт, рассчитанный до 2021 года.

На данный момент финансовые детали сделки не известны, однако отмечается, что свой ответ Ибрагимович должен дать на следующей неделе.

Напомним, последним клубом Златана Ибрагимовича был Лос-Анджелес Гэлакси, с которым у шведа истек контракт. После этого футболист анонсировал свое возвращение в Италию.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может продолжить карьеру в Милане. Отмечалось, что “россонери“ сейчас ждут ответа от шведа.