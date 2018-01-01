Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Наполи сделал предложение Ибрагимовичу

Комментариев: 0
Неаполитанский клуб включился в борьбу за шведского форварда.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Наполи в ближайшее время может пополнить свой состав известным шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Читай также: Ибрагимович: Милан - мой второй дом

Как сообщает журналист Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей страничке в Twitter, неаполитанцы предложили 38-летнему футболисту контракт, рассчитанный до 2021 года.

На данный момент финансовые детали сделки не известны, однако отмечается, что свой ответ Ибрагимович должен дать на следующей неделе.

Напомним, последним клубом Златана Ибрагимовича был Лос-Анджелес Гэлакси, с которым у шведа истек контракт. После этого футболист анонсировал свое возвращение в Италию.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может продолжить карьеру в Милане. Отмечалось, что “россонери“ сейчас ждут ответа от шведа.

Поделись:
Теги: Златан Ибрагимович, Наполи, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь