Защитник Челси может перебраться в Интер

Конте хочет вновь работать с Алонсо.

Защитник Челси Маркос Алонсо может продолжить карьеру в Италии, об этом сообщает Calciomercato.

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По информации источника, испанским защитником интересуется Интер, где главный тренер Антонио Конте, который является бывшим наставником “синих“.

Отметим, что контракт Маркоса Алонсо с Челси рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что с Челси был снят трансферный бан.