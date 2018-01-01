Защитник Челси может перебраться в Интер
Конте хочет вновь работать с Алонсо.
Защитник Челси Маркос Алонсо может продолжить карьеру в Италии, об этом сообщает Calciomercato.
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По информации источника, испанским защитником интересуется Интер, где главный тренер Антонио Конте, который является бывшим наставником “синих“.
Отметим, что контракт Маркоса Алонсо с Челси рассчитан до 2023 года.
Ранее сообщалось, что с Челси был снят трансферный бан.
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