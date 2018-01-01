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Защитник Челси может перебраться в Интер

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Конте хочет вновь работать с Алонсо.
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо
Getty Images

Защитник Челси Маркос Алонсо может продолжить карьеру в Италии, об этом сообщает Calciomercato.

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По информации источника, испанским защитником интересуется Интер, где главный тренер Антонио Конте, который является бывшим наставником “синих“.

Отметим, что контракт Маркоса Алонсо с Челси рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что с Челси был снят трансферный бан.

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Теги: Антонио Конте, Интер, Маркос Алонсо, Челси, Сериа А, АПЛ, футбол, трансфер
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