Сын Роналду - лучший игрок Ювентуса на детском турнире

Юный футболист идет по стопам своего отца.

Старший сын нападающего Ювентуса Криштиану Роналду в свои 9 лет уже достаточно успешно играет в футбол.

Криштиану Роналду-младший сейчас выступает в составе Ювентуса U-9 и вместе с командой принял участие в детском турнире Trophee Cavour.

Сын звездного португальца помог своей команде победить и стал лучшим игроком турнира.

EL MINI CR7.



La Juventus Sub-9 quedó campeón del Torneo Cavour y el trofeo al mejor delantero del torneo es para Cristiano Ronaldo Jr. 🥇🏆 pic.twitter.com/AZN2YgBlun — Mente Futbolera (@somoslamente) 9 декабря 2019 г.

Ранее сообщалось, что сын Роналду показывает удивительную статистику в Ювентусе U-9.