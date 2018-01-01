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Сын Роналду - лучший игрок Ювентуса на детском турнире

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Юный футболист идет по стопам своего отца.
Криштиану Роналду-младший с отцом
Криштиану Роналду-младший с отцом
instagram.com/cristiano/

Старший сын нападающего Ювентуса Криштиану Роналду в свои 9 лет уже достаточно успешно играет в футбол.

Криштиану Роналду-младший сейчас выступает в составе Ювентуса U-9 и вместе с командой принял участие в детском турнире Trophee Cavour.

Сын звездного португальца помог своей команде победить и стал лучшим игроком турнира.

Ранее сообщалось, что сын Роналду показывает удивительную статистику в Ювентусе U-9.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, футбол, сын
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