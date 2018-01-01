Сын Роналду - лучший игрок Ювентуса на детском турнире
Юный футболист идет по стопам своего отца.
Старший сын нападающего Ювентуса Криштиану Роналду в свои 9 лет уже достаточно успешно играет в футбол.
Криштиану Роналду-младший сейчас выступает в составе Ювентуса U-9 и вместе с командой принял участие в детском турнире Trophee Cavour.
Сын звездного португальца помог своей команде победить и стал лучшим игроком турнира.
EL MINI CR7.— Mente Futbolera (@somoslamente) 9 декабря 2019 г.
La Juventus Sub-9 quedó campeón del Torneo Cavour y el trofeo al mejor delantero del torneo es para Cristiano Ronaldo Jr. 🥇🏆 pic.twitter.com/AZN2YgBlun
Ранее сообщалось, что сын Роналду показывает удивительную статистику в Ювентусе U-9.
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