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Болонья - Милан 2:3 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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"Россонери" добыли победу в непростом поединке.

Болонья уступила Милану
Болонья уступила Милану
Getty Images

Милан обыграл Болонью в матче 15 тура чемпионата Италии. Эта победа позволила подопечным Стефано Пьоли укрепиться на 10 месте серии А.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Болонья - Милан:

Болонья - Милан 2:3

Голы: Эрнандес, 40 (автогол), Сансоне, 84 (с пенальти) - Пьонтек, 15, Эрнандес, 32, Бонавентура, 46

Болонья: Скорупски - Томиясу, Бани, Данило, Денсвил - Сков Ольсен (Орсолини, 78), Дземаили (Сантандер, 64), Схутен (Сванберг, 46), Поли, Сансоне - Паласио

Милан: Доннарумма - Конти, Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес - Кесси, Беннасер (Билья, 70), Бонавентура - Сусо, Пьонтек (Пакета, 79), Чалханоглу (Кастильехо, 85)

Предупреждения: Бани, Томиясу, Паласио, Сантандер - Беннасер, Романьоли.

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Теги: футбол, Милан, Болонья, видео голов, обзор матча, Серия А, чемпионат Италии
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