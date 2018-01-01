Болонья - Милан 2:3 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

"Россонери" добыли победу в непростом поединке.

Болонья уступила Милану Getty Images

Милан обыграл Болонью в матче 15 тура чемпионата Италии. Эта победа позволила подопечным Стефано Пьоли укрепиться на 10 месте серии А.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Болонья - Милан:

Болонья - Милан 2:3

Голы: Эрнандес, 40 (автогол), Сансоне, 84 (с пенальти) - Пьонтек, 15, Эрнандес, 32, Бонавентура, 46

Болонья: Скорупски - Томиясу, Бани, Данило, Денсвил - Сков Ольсен (Орсолини, 78), Дземаили (Сантандер, 64), Схутен (Сванберг, 46), Поли, Сансоне - Паласио

Милан: Доннарумма - Конти, Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес - Кесси, Беннасер (Билья, 70), Бонавентура - Сусо, Пьонтек (Пакета, 79), Чалханоглу (Кастильехо, 85)

Предупреждения: Бани, Томиясу, Паласио, Сантандер - Беннасер, Романьоли.