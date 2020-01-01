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Полузащитник Лацио: Мы заслуженно обыграли Ювентус

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Римский клуб обыграл "старую сеньору" в рамках очередного тура чемпионата Италии.
Сергей Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
Getty Images

Римский Лацио на своем поле разобрался с туринским Ювентусом в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Эмоциями от этого поединка поделился полузащитник "орлов" Сергей Милинкович-Савич.

"Я уже говорил, что если мы будем выполнять свою работу, то всегда будем выступать великолепно. Сегодня Ювентус был не в лучшей форме, но и мы сделали многое для победы, так что, считаю, что мы победили заслуженно.

Мой гол? Я увидел, как Луис Альберто готовил пас и потому сделал движение. В этом сезоне моя игра немного изменилась, мне приходится больше бегать, но я рад помогать команде побеждать", - приводит слова Милинковича-Савича Football Italia.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лацио - Ювентус.

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Теги: Сергей Милинкович-Савич, Лацио, Ювентус, чемпионат Италии, Серия А, чемпионат Италии по футболу, футбол
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