Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лацио - Ювентус 3:1 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Комментариев: 0
Туринский клуб потерпел неожиданное поражение от Лацио.

Лацио - Ювентус: видео голов
Лацио - Ювентус: видео голов
Getty Images

Туринский Ювентус в гостях потерпел поражение от Лацио в рамках 15-го тура чемпионата Италии.

Гости открыли счет на 25-й минуте встречи благодаря усилиям Криштиану Роналду, однако римляне справились с давлением и забили три гола в ответ.

Стоит сказать, что Куадрадо заработал красную карточку на 69-й минуте поединка за фол последней надежды.

Смотрите видео голов и обзор матча Лацио - Ювентус:

Лацио - Ювентус 3:1
Голы: Луис Фелипе, 45+1, Милинкович-Савич, 74, Кайседо, 90+5 - Роналду, 25.

Лацио: Стракоша - Луис Фелипе, Ачерби, Раду - Лаццари, Милинкович-Савич (Кайседо, 90), Лейва, Луис Альберто (Пароло, 75), Лулич - Корреа, Иммобиле (Катальди, 85).

Ювентус: Щесны - Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро - Бентанкур (Джан, 41), Пьянич, Матюиди - Бернардески (Данило, 71) - Дибала (Игуаин, 79), Роналду.

Предупреждения: Луис Альберто, Лаццари, Лейва - Пьянич, Дибала, Щесны.

Удаление: Куадрадо, 69 (фол последней надежды).

Поделись:
Теги: Лацио, Ювентус, видео голов, чемпионат Италии по футболу, обзор матча, Серия А, футбол, чемпионат Италии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь