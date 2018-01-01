Лацио - Ювентус 3:1 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Туринский клуб потерпел неожиданное поражение от Лацио.

Лацио - Ювентус: видео голов Getty Images

Туринский Ювентус в гостях потерпел поражение от Лацио в рамках 15-го тура чемпионата Италии.

Гости открыли счет на 25-й минуте встречи благодаря усилиям Криштиану Роналду, однако римляне справились с давлением и забили три гола в ответ.

Стоит сказать, что Куадрадо заработал красную карточку на 69-й минуте поединка за фол последней надежды.

Смотрите видео голов и обзор матча Лацио - Ювентус:

Лацио - Ювентус 3:1

Голы: Луис Фелипе, 45+1, Милинкович-Савич, 74, Кайседо, 90+5 - Роналду, 25.

Лацио: Стракоша - Луис Фелипе, Ачерби, Раду - Лаццари, Милинкович-Савич (Кайседо, 90), Лейва, Луис Альберто (Пароло, 75), Лулич - Корреа, Иммобиле (Катальди, 85).

Ювентус: Щесны - Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро - Бентанкур (Джан, 41), Пьянич, Матюиди - Бернардески (Данило, 71) - Дибала (Игуаин, 79), Роналду.

Предупреждения: Луис Альберто, Лаццари, Лейва - Пьянич, Дибала, Щесны.

Удаление: Куадрадо, 69 (фол последней надежды).