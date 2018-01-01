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Конте - о матче с Ромой: Вратарь соперника стал героем матча

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Наставник Интера поделился впечатлениями о противостоянии с римским клубом.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Миланский Интер на своем поле не сумел переиграть римскую Рому (0:0) в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Своими эмоциями от противостояния поделился наставник “нерадзурри“ Антонио Конте.

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“Мы практически не позволили сопернику ничего создать. Нам нужно было забивать, да и моменты у нас были, но вратарь Ромы Миранте стал героем матча. В любом случае, мы заставляли соперника ошибаться, хорошо прессинговали и забегали из глубины.

Нам нужно было быть чуть более нацеленными у ворот соперника, и мы бы взяли три очка. Рома хорошо играет в пас, и нам было непросто, но мы справились“, - приводит слова Конте Football Italia.

Напомним, свой следующий матч Интер проведет в рамках Лиги чемпионов против Барселоны. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Интер - Барселона, которая начнется 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Антонио Конте, Интер, Рома, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии
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