Липпи: Очень важно, чтобы для Роналду на первом месте был Ювентус, а не его эго

Итальянский специалист считает, что туринцы могут выиграть Лигу чемпионов и без своего лидера.

Бывший главный тренер Ювентуса Марчелло Липпи высказался о форме итальянской команды в этом сезоне.

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“Я не думаю, что Ювентусу желание выиграть Лигу чемпионов помешает в чемпионате Италии. У Маурицио Сарри команда практически без слабых мест и с хорошим запасом прочности. Думаю, она способна выиграть оба турнира.

Криштиану Роналду играет важную роль в команде, но далеко не ключевую. Очень важно, чтобы он сам понимал, что на первом месте команда, а не эго ее лидеров.

Понятно, что когда тебя меняют, это неприятно, но недовольные гримасы и жесты - это и оскорбление и тренера, с решением которого ты не согласен, и футболистов, которые тебя меняют. Ювентус может выиграть Лигу чемпионов и без Роналду, а вот он без команды ничего выиграть не сможет“, - цитирует специалиста Tuttosport.

Ранее сообщалось, что Криштану Роналду не извинился перед игроками Ювентуса за свое поведение в матче с Миланом.