Сульшер - о скандальном заголовке: "Черная пятница" - это худшая обложка

Норвежец не понимает, как такое возможно.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением по поводу скандального заголовка Corriere dello Sport.

“Когда открываешь эту газету, говоришь: “Вау. Серьезно? Такое действительно возможно?“. Это худшая обложка, которую я когда-либо видел в своей жизни.

Мы сразу же связались с Крисом и Ромелу, просто чтобы они знали, что мы будем поддерживать их всегда.

Я не работаю в СМИ, но это фантастика. По крайней мере, мы не можем увидеть подобное в Англии.

Мы можем видеть другие вещи, но мы не видим подобного. Такие вещи должны быть прекращены моментально“, - заявил Сульшер для Sky Sports.

Отметим, что ранее Лукаку прокомментировал скандальный заголовок.