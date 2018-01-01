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Сульшер - о скандальном заголовке: "Черная пятница" - это худшая обложка

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Норвежец не понимает, как такое возможно.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением по поводу скандального заголовка Corriere dello Sport.

“Когда открываешь эту газету, говоришь: “Вау. Серьезно? Такое действительно возможно?“. Это худшая обложка, которую я когда-либо видел в своей жизни.

Мы сразу же связались с Крисом и Ромелу, просто чтобы они знали, что мы будем поддерживать их всегда. 

Я не работаю в СМИ, но это фантастика. По крайней мере, мы не можем увидеть подобное в Англии.

Мы можем видеть другие вещи, но мы не видим подобного. Такие вещи должны быть прекращены моментально“, - заявил Сульшер для Sky Sports.

Отметим, что ранее Лукаку прокомментировал скандальный заголовок.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, Крис Смоллинг, Ромелу Лукаку, Сериа А, футбол, расизм
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