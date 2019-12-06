Директор Интера: Ювентус снова выиграет Скудетто
Спортивный директор Интера Беппе Маротта заявил, что “нерадзурри“ будет сложно бороться за первую строчку в чемпионате Италии.
“На данный момент мы отыграли лишь 14 туров. Мы хорошо понимаем, что выиграть скудетто в первом сезоне для новой команды будет слишком тяжело.
Читай также: Лукаку: “Черная пятница“ - самый тупой заголовок
Ювентус обладает двумя сильных состава, ведь у них есть два игрока на каждую позицию. И я думаю, что в этом сезоне они снова выиграют Скудетто.
В любом случае, я могу признать, что не ожидал такого быстрого результата от работы Антонио Конте“, - приводит слова Маротты Football Italia.
Отметим, что Интер лидирует в Серии А, опережая Ювентус на одно очко.
Напомним, что директор клуба заявлял, что у команды нет цели побеждать в чемпионате.
Полная версия правил