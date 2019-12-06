Директор Интера: Ювентус снова выиграет Скудетто

"Нерадзурри" не сможет справиться с физическими нагрузкам на длительную дистанцию.

Спортивный директор Интера Беппе Маротта заявил, что “нерадзурри“ будет сложно бороться за первую строчку в чемпионате Италии.

“На данный момент мы отыграли лишь 14 туров. Мы хорошо понимаем, что выиграть скудетто в первом сезоне для новой команды будет слишком тяжело.

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Ювентус обладает двумя сильных состава, ведь у них есть два игрока на каждую позицию. И я думаю, что в этом сезоне они снова выиграют Скудетто.

В любом случае, я могу признать, что не ожидал такого быстрого результата от работы Антонио Конте“, - приводит слова Маротты Football Italia.

Отметим, что Интер лидирует в Серии А, опережая Ювентус на одно очко.

Напомним, что директор клуба заявлял, что у команды нет цели побеждать в чемпионате.