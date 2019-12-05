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Лукаку: "Черная пятница" - самый тупой заголовок

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Бельгиец жестко ответил изданию.
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку
Getty Images

Нападающий Интера Ромелу Лукаку прокомментировал инцидент, который произошел с его участием, где известная газета вышла с неординарным заголовком в преддверии матча “россонери“ с Ромой.

“Вместо того, чтобы сосредоточиться на матче между двумя командами, Corriere dello Sport выходит с самым тупым заголовком из всех, что я видел за всю свою карьеру.

Вы, ребята, продолжаете развивать негатив и проблему расизма вместо того, чтобы говорить о прекрасном матче между двумя замечательными клубами, который состоится на Сан-Сиро.

Все дело в качестве образовании. Вы, ребята из Corriere dello Sport, должны лучше работать в этом направлении. Спасибо всем болельщикам и другим журналистам за оказанную поддержку. Давайте с нетерпением ожидать завтрашней игры. Вперед Интер!“, - написал Лукаку в Instagram.

Отметим, что Corriere dello Sport ответила на обвинения в расизме из-за заголовка.

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  05.12.2019, 23:24
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Да, в рот их е...б..а..т..ь с их конченной рекламой.
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