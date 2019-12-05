Лукаку: "Черная пятница" - самый тупой заголовок

Бельгиец жестко ответил изданию.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку прокомментировал инцидент, который произошел с его участием, где известная газета вышла с неординарным заголовком в преддверии матча “россонери“ с Ромой.

“Вместо того, чтобы сосредоточиться на матче между двумя командами, Corriere dello Sport выходит с самым тупым заголовком из всех, что я видел за всю свою карьеру.

Вы, ребята, продолжаете развивать негатив и проблему расизма вместо того, чтобы говорить о прекрасном матче между двумя замечательными клубами, который состоится на Сан-Сиро.

Все дело в качестве образовании. Вы, ребята из Corriere dello Sport, должны лучше работать в этом направлении. Спасибо всем болельщикам и другим журналистам за оказанную поддержку. Давайте с нетерпением ожидать завтрашней игры. Вперед Интер!“, - написал Лукаку в Instagram.

Отметим, что Corriere dello Sport ответила на обвинения в расизме из-за заголовка.