Corriere dello Sport ответила на обвинения в расизме из-за заголовка

Руководство газеты прокомментировало свое решение.

Известная итальянская газета Corriere dello Sport была обвинена в расизме, когда анонсировала матч 14 тура Серии А между Интером и Ромой неоднозначной обложкой матча.

“Цифровые платформы? Я могу сказать, что это мусорные баки. В наши дни толпы правильно мыслящих людей заполонили сеть и пытаются очистить свои души. Пара нажатий по клавиатуре - и все, ты стал лучше и чище.

Отрицание различий - это типичное поведение расиста, который борется с расизмом. “Черная пятница“ - для тех, кто хочет и может понять. Это лишь восхваление различий и гордость. Если вы не понимаете, это потому, что не можете.

Невинный и обоснованный заголовок превратили в яд люди, которые полны яда внутри“, - цитирует слова директора Ивана Дзадзарони Football-Italia.

Отметим, что Ибрагимович поделился мнением по поводу борьбы с расизмом.