Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Corriere dello Sport ответила на обвинения в расизме из-за заголовка

Комментариев: 0
Руководство газеты прокомментировало свое решение.
Крис Смоллинг
Крис Смоллинг
Getty Images

Известная итальянская газета Corriere dello Sport была обвинена в расизме, когда анонсировала матч 14 тура Серии А между Интером и Ромой неоднозначной обложкой матча.

“Цифровые платформы? Я могу сказать, что это мусорные баки. В наши дни толпы правильно мыслящих людей заполонили сеть и пытаются очистить свои души. Пара нажатий по клавиатуре - и все, ты стал лучше и чище.

Отрицание различий - это типичное поведение расиста, который борется с расизмом. “Черная пятница“ -  для тех, кто хочет и может понять. Это лишь восхваление различий и гордость. Если вы не понимаете, это потому, что не можете.

Невинный и обоснованный заголовок превратили в яд люди, которые полны яда внутри“, - цитирует  слова директора Ивана Дзадзарони Football-Italia.

Отметим, что Ибрагимович поделился мнением по поводу борьбы с расизмом.

Поделись:
Теги: футбол, Интер, Рома, расизм, Corriere dello Sport
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь