Директор Ювентуса назвал лучший трансфер клуба
Де Лигт - лучший трансфер среди молодых игроков.
Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи заявил, что впечатлен игрой юного защитника Матейса де Лигта.
“Чем больше я вижу его игру, тем больше думаю, что он монстр. Он футболист из другой категории.
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Вы представить себе можете, что значит быть игроком основы большого клуба в 20 лет? Он был немедленно брошен в драку из-за травмы Кьеллини. Де Лигт взял на себя большие обязанности. Это настоящее безумие.
Я могу сказать, что это наш лучший трансфер из молодых игроков. Он определит эпоху и развитие в клубе, я не сомневаюсь в этом“, - приводит слова Паратичи Tuttosport.
Отметим, что Де Лигт - обладатель награды Копа Трофи.
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