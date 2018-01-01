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Директор Ювентуса назвал лучший трансфер клуба

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Де Лигт - лучший трансфер среди молодых игроков.
Матейс де Лигт
Матейс де Лигт
Getty Images

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи заявил, что впечатлен игрой юного защитника Матейса де Лигта. 

“Чем больше я вижу его игру, тем больше думаю, что он монстр. Он футболист из другой категории.

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Вы представить себе можете, что значит быть игроком основы большого клуба в 20 лет? Он был немедленно брошен в драку из-за травмы Кьеллини. Де Лигт взял на себя большие обязанности. Это настоящее безумие.

Я могу сказать, что это наш лучший трансфер из молодых игроков. Он определит эпоху и развитие в клубе, я не сомневаюсь в этом“, - приводит слова Паратичи Tuttosport.

Отметим, что Де Лигт - обладатель награды Копа Трофи.

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Теги: Фабио Паратичи, Матейс де Лигт, Ювентус, Сериа А, футбол
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