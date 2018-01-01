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Президент Наполи: Все трудности клуба связаны с тем, как Анчелотти тренирует команду

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Итальянец буде продолжать работать в Наполи.
Аурелио Де Лаурентис
Аурелио Де Лаурентис
Getty Images

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис заявил, что не собирается увольнять Карло Анчелотти за плохие результаты в Сериа А. Команда идет на 7 месте, отставая от первой строчки на 17 очков.

“Я никогда не терял веры в Карло Анчелотти. Я продолжаю доверять ему как тренеру, так и человеку. У меня нет точного понимания, что будет с клубом.

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Я считаю, что менять что-либо сейчас - было б глупо, ведь сезон в самом разгаре. Я вижу один выход - найти мир внутри команды и вернуться к работе со спокойным отношением.

Я никогда не звонил другим тренерам, чтоб пригласить их в Наполи. Я никогда не звонил Гаттузо и Спаллетти. Мы разговаривали с Аллегри, но это было давно. Мы общаемся с 2013 года, у нас хорошие отношения. 

Я могу повторить, что моя вера в Анчелотти непоколебима, несмотря на возникающие проблемы. Все трудности, вероятно, связаны с тем, как Анчелотти тренирует команду, но ведь его методика позволяет выигрывает все возможные трофеи.

Такие игроки топ-уровня, как Криштиану Роналду, также тренировались под руководством Анчелотти в Реале“, - рассказал Аурелио Де Лаурентис для Radio Kiss Kiss.

Отметим, что Анчелотти закрыл игроков и персонал на базе клуба.

Ранее сообщалось, что стали известны кандидаты на пост главного тренера Наполи.

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Теги: Аурелио Де Лаурентис, Карло Анчелотти, Наполи, Сериа А, футбол
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