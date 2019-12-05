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Известное итальянское издание анонсировало матч Интера и Ромы расистским заголовком

Комментариев: 1
Corriere dello Sport отметилось неоднозначной публикацией.
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку
Getty Images

Известная итальянская газета Corriere dello Sport необычно анонсировала матч 14 тура Серии А между Интером и Ромой.

На первой полосе издания с заголовком “Черная пятница“ поместили изображения чернокожих игроков - нападающего Интера Ромелу Лукаку и защитника Ромы Криса Смоллинга.

Пресс-служба римлян обратила вниманию на эту публикацию и отметила неудачную шутку редакторов.

“Никто. Абсолютно никто. Ни одна живая душа. Редактор Corriere dello Sport“, - написали представители клуба на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что матч Аталанта - Фиорентина был остановлен из-за расистских выкриков.

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Теги: футбол, Интер, Рома, расизм, Corriere dello Sport
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
DrFreeman    05.12.2019, 12:12
Оценка:  0
DrFreeman
блин, так если они черные, то как их называть афро-бельгиец и афро-англичанин?
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