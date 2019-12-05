Известное итальянское издание анонсировало матч Интера и Ромы расистским заголовком

Corriere dello Sport отметилось неоднозначной публикацией.

Известная итальянская газета Corriere dello Sport необычно анонсировала матч 14 тура Серии А между Интером и Ромой.

На первой полосе издания с заголовком “Черная пятница“ поместили изображения чернокожих игроков - нападающего Интера Ромелу Лукаку и защитника Ромы Криса Смоллинга.

Пресс-служба римлян обратила вниманию на эту публикацию и отметила неудачную шутку редакторов.

No one:



Absolutely nobody:



Not a single soul:



Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH — AS Roma English (@ASRomaEN) December 5, 2019

“Никто. Абсолютно никто. Ни одна живая душа. Редактор Corriere dello Sport“, - написали представители клуба на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что матч Аталанта - Фиорентина был остановлен из-за расистских выкриков.