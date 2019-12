Известное итальянское издание анонсировало матч Интера и Ромы расистским заголовком

Известная итальянская газета Corriere dello Sport необычно анонсировала матч 14 тура Серии А между Интером и Ромой.

На первой полосе издания с заголовком “Черная пятница“ поместили изображения чернокожих игроков - нападающего Интера Ромелу Лукаку и защитника Ромы Криса Смоллинга.

Пресс-служба римлян обратила вниманию на эту публикацию и отметила неудачную шутку редакторов.

