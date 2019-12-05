Известное итальянское издание анонсировало матч Интера и Ромы расистским заголовком
Corriere dello Sport отметилось неоднозначной публикацией.
Известная итальянская газета Corriere dello Sport необычно анонсировала матч 14 тура Серии А между Интером и Ромой.
На первой полосе издания с заголовком “Черная пятница“ поместили изображения чернокожих игроков - нападающего Интера Ромелу Лукаку и защитника Ромы Криса Смоллинга.
Пресс-служба римлян обратила вниманию на эту публикацию и отметила неудачную шутку редакторов.
No one:— AS Roma English (@ASRomaEN) December 5, 2019
Absolutely nobody:
Not a single soul:
Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH
“Никто. Абсолютно никто. Ни одна живая душа. Редактор Corriere dello Sport“, - написали представители клуба на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что матч Аталанта - Фиорентина был остановлен из-за расистских выкриков.
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