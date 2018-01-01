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Спортивный директор Ювентуса: Не смешите меня словами о состоянии Роналду

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Фабио Паратичи объяснил, почему в последнее время португалец выступал не на максимуме своих возможностей.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи ответил на критику выступления лидера команды Криштиану Роналду в последнее время.

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"Роналду сдает? Не смешите меня такими словами о его состоянии. У него были проблемы с коленом, они мешали ему выступать на его уровне. Но сейчас он возвращается, и он сильнее, чем раньше.

Роналду - зверь, который всегда соревнуется. Это была верная инвестиция - подписать его, он сделал нас лучше. Мы принимаем его голод. Конечно, Роналду останется в Ювентусе", - цитирует Паратичи Goal со ссылкой на Tuttosport.

Ранее Фабио Паратичи заявил, что Ювентус поможет Криштиану Роналду вернуть Золотой мяч.

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Теги: Криштиану Роналду, Фабио Паратичи, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии
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