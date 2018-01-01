Спортдир Ювентуса: Мы поможем Роналду вернуть Золотой мяч

Фабио Паратичи подтвердил, что португалец останется в команде.

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи прокомментировал результаты Золотого мяча-2019 и поделился планами клуба относительно отдельных игроков.

“Мы считаем, что Криштиану Роналду заслуживал получить Золотой мяч. Без сомнений, он будет с нами в следующем сезоне. Его цель - вернуть Золотой мяч, мы будем поддерживать его и хотим провести успешную кампанию в Лиге чемпионов.

Буффон - герой, критика в его адрес сильно преувеличена. Он - икона мирового футбола и прекрасный человек.

Останется ли Дибала до 2024 года? Мы еще не говорили с ним об этом, но он наша “десятка“ и мы обсудим это в нужный“, - цитирует Паратичи сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что сестра Роналду разозлилась на слова Ван Дейка о ее брате.