Роналду ждал в машине, пока его не позовут получать приз лучшему игроку Серии А

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду весьма странно повел себя в Милане во время церемонии награждения лучшего футболиста Серии А.

Эту награду получил Роналду, однако футболист отказался находиться в зале вплоть до того момента, пока его не пригласили на сцену. Об этом рассказал известный журналист Танкреди Палмери на своей страничке в Twitter.

"Невероятно! Роналду ждал в своей машине того момента, когда ему нужно было получить награду MVP Serie A! Когда пришло время, он, вышел, чтобы войти в театр, а его телохранители светили фонарями на камеры", - написал Палмери.

