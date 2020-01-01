Кьеллини: У Роналду украли Золотой мяч

Один из лидеров Ювентуса считает, что в прошлом сезоне Роналду незаслуженно не получил награду.

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини высказался по поводу голосования за Золотой мяч.

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"В прошлом сезоне у Роналду украли Золотой мяч. Реал сделал все, чтобы Криш не смог выиграть, и это странно. В этом сезоне все справедливее. Со всем уважением, но Модрич в свой лучший сезон не заслуживал Золотого мяча.

Да, он выиграл Лигу чемпионов, но с такой логикой в этом сезоне должен был победить Ван Дейк, а Гризманн, Мбаппе или Погба - в прошлом за выступления на чемпионате мира", - приводит слова Кьеллини Football Italia.

Напомним, в прошлом году Лука Модрич получил Золотой мяч, обойдя Криштиану Роналду и Антуана Гризманна. В этом году хорватский футболист даже не попал в номинацию.

В этом году награду получил Лионель Месси, завоевав свой шестой трофей в карьере.