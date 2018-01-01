Роналду получил награду лучшему игроку Серии А
В понедельник, 2 декабря, в Милане (Италия) состоялась церемония вручения призов Gran Galà del Calcio-2019, на которой награды получили лучшие футболисты, тренера, судьи и менеджеры Италии.
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду стал лучшим игроком Серии А по итогам прошлого сезона, а также попал в символическую сборную.
Список всех победителей:
Лучший игрок Серии А: Криштиану Роналду (Ювентус)
Лучшие нападающие: Криштиану Роналду (Ювентуc), Дуван Сапата (Аталанта) и Фабио Куальярелла (Сампдория)
Лучшие полузащитники: Миралем Пьянич (Ювентус), Йосип Иличич (Аталанта) и Николо Барелла (Кальяри, сейчас Интер)
Лучшие защитники: Жоау Канселу, Джорджо Кьеллини (оба - Ювентус), Калиду Кулибали (Наполи) и Александар Коларов (Рома)
Лучший вратарь: Самир Ханданович (Интер)
Лучшая команда: Аталанта
Лучший тренер: Джан Пьеро Гасперини (Аталанта)
Лучший арбитр: Джанлука Рокки
Лучший молодой игрок Серии Б: Сандро Тонали (Брешия)
Напомним, Криштиану Роналду получал приз в Милане в то время, когда в Париже была церемония вручения Золотого мяча, который выиграл Лионель Месси.
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