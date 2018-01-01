Роналду получил награду лучшему игроку Серии А

Форвард Ювентуса стал лучшим футболистом прошлого сезона в чемпионате Италии.

В понедельник, 2 декабря, в Милане (Италия) состоялась церемония вручения призов Gran Galà del Calcio-2019, на которой награды получили лучшие футболисты, тренера, судьи и менеджеры Италии.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду стал лучшим игроком Серии А по итогам прошлого сезона, а также попал в символическую сборную.

Список всех победителей:

Лучший игрок Серии А: Криштиану Роналду (Ювентус)

Лучшие нападающие: Криштиану Роналду (Ювентуc), Дуван Сапата (Аталанта) и Фабио Куальярелла (Сампдория)

Лучшие полузащитники: Миралем Пьянич (Ювентус), Йосип Иличич (Аталанта) и Николо Барелла (Кальяри, сейчас Интер)

Лучшие защитники: Жоау Канселу, Джорджо Кьеллини (оба - Ювентус), Калиду Кулибали (Наполи) и Александар Коларов (Рома)

Лучший вратарь: Самир Ханданович (Интер)

Лучшая команда: Аталанта

Лучший тренер: Джан Пьеро Гасперини (Аталанта)

Лучший арбитр: Джанлука Рокки

Лучший молодой игрок Серии Б: Сандро Тонали (Брешия)

Напомним, Криштиану Роналду получал приз в Милане в то время, когда в Париже была церемония вручения Золотого мяча, который выиграл Лионель Месси.