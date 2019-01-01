Экс-нападающий сборной Италии: Руководство Ювентуса пытается скрыть ссору Роналду и Сарри
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано в интервью изданию Tiki Taka рассказал о проблемах в взаимоотношениях нападающего Ювентуса Криштиану Роналду и главного тренера команды Маурицио Сарри.
Читай также: Линекер: Роналду более отбитый придурок, чем Сарри
“Мне кажется, что у Криштиану и Сарри возникли большие проблемы в отношениях.
Конечно, все началось с тех двух замен. Каждый футболист и лидер команды будет зол, если его заменяют.
Руководство клуба пытается скрыть ссору. Возможно, они ее преуменьшили“, - заявил Кассано.
Напомним, сначала Роналду не пожал руку Сарри после замены в матче Лиги чемпионов против Локомотива. Через несколько дней португалец в поединке Серии А с Миланом вновь отказался пожимать руку наставнику и вовсе покинул стадион, не дождавшись окончания матча.
Полная версия правил