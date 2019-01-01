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Экс-нападающий сборной Италии: Руководство Ювентуса пытается скрыть ссору Роналду и Сарри

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Антонио Кассано отметил, что конфликт начался после двух замен футболиста.
Маурицио Сарри и Криштану Роналду
Маурицио Сарри и Криштану Роналду
Getty Images

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано в интервью изданию Tiki Taka рассказал о проблемах в взаимоотношениях нападающего Ювентуса Криштиану Роналду и главного тренера команды Маурицио Сарри.

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“Мне кажется, что у Криштиану и Сарри возникли большие проблемы в отношениях.

Конечно, все началось с тех двух замен. Каждый футболист и лидер команды будет зол, если его заменяют.

Руководство клуба пытается скрыть ссору. Возможно, они ее преуменьшили“, - заявил Кассано.

Напомним, сначала Роналду не пожал руку Сарри после замены в матче Лиги чемпионов против Локомотива. Через несколько дней португалец в поединке Серии А с Миланом вновь отказался пожимать руку наставнику и вовсе покинул стадион, не дождавшись окончания матча.

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Теги: футбол, Антонио Кассано, Криштиану Роналду, Маурицио Сарри, Ювентус
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