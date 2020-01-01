Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Анчелотти решил закрыть игроков Наполи на базе клуба

Комментариев: 0
Наставник неаполитанской команды решил пойти на крайние меры, к которым ранее прибегал президент клуба.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти отреагировал на поражение своей команды в матче против Болоньи принял решение закрыть команду на тренировочной базе клуба.

Как сообщает пресс-служба неаполитанцев, игроки будут находиться на базе со среды, 4 декабря, и до 7 декабря - до матча 15-го тура Серии А против Удинезе.

Самое интересное, что совсем недавно к подобной мере прибегнул президент Наполи Аурелио Де Лаурентис, на что игроки и тренер отреагировали протестами и скандалами. Однако теперь и специалист пришел к выводу, что иного способа у него нет.

Отметим, что по итогам 14-ти туров Наполи находится на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 20 очков и отставая на 5 пунктов от идущей шестой Аталанты.

Ранее Карло Анчелотти прокомментировал кризис в Наполи.

Поделись:
Теги: Карло Анчелотти, Наполи, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь