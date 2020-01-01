Анчелотти решил закрыть игроков Наполи на базе клуба

Наставник неаполитанской команды решил пойти на крайние меры, к которым ранее прибегал президент клуба.

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти отреагировал на поражение своей команды в матче против Болоньи принял решение закрыть команду на тренировочной базе клуба.

Как сообщает пресс-служба неаполитанцев, игроки будут находиться на базе со среды, 4 декабря, и до 7 декабря - до матча 15-го тура Серии А против Удинезе.

Самое интересное, что совсем недавно к подобной мере прибегнул президент Наполи Аурелио Де Лаурентис, на что игроки и тренер отреагировали протестами и скандалами. Однако теперь и специалист пришел к выводу, что иного способа у него нет.

Отметим, что по итогам 14-ти туров Наполи находится на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 20 очков и отставая на 5 пунктов от идущей шестой Аталанты.

Ранее Карло Анчелотти прокомментировал кризис в Наполи.