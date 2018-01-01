Ювентус - Сассуоло 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Команды сыграли в результативную ничью.

Ювентус - Сассуоло: видео голов и обзор матча Getty Images

В 14-м туре Сериа А Ювентус дома принимал Сассуоло.

Команды смогли забить по два мяча, тем самым сыграв в результативную ничью.

Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус - Сассуоло:

Ювентус - Сассуоло 2:2

Голы: Бонуччи, 20, Роналду, 67 (с пенальти) — Бога, 23, Капуто, 57

Ювентус: Буффон — Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Сандро — Джан (Матюиди, 54), Пьянич, Бентанкур — Бернардески (Дибала, 53) — Игуаин (Рэмзи, 79), Роналду.

Сассуоло: Туратти — Тольян, Марлон, Романья, Кириякопулос — Маньянелли, Локателли — Джуричич (Мюлдюр, 72), Траоре (Дункан, 62), Бога (Пезуло, 90+1) — Капуто.

Предупреждения: Пьянич — Джуричич, Локателли, Тольян, Кариякопулос, Мюлдюр