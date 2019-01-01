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Анчелотти: Это ненормально, что кризис в Наполи затянулся

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"Неаполитанцы" будут решать проблему.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти подвел итоги матча с Болоньей, где его команда уступила (1:2).

“Команда не может показывать такой же игры, как в матче с Ливерпулем в Лиге чемпионов. Первая половина была неплохой, ничего выдающегося не показали. Мы должны были понимать, что после матча в середине недели у нас не получится поддерживать высокий темп игры.

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Нам нужно собраться и обсудить, почему этот негативный период продолжается до сих пор. Он уже сильно затянулся, это ненормально.

Ответственность на себя берет тренер. Завтра я проведу встречу с игроками и спрошу, что, по их мнению, не работает у нас. Посмотрим, сможем ли мы решить эту проблему вместе.

Меня не покидает чувство уверенности в игроках и клубе, но результаты мы не можем показывать. Я постараюсь найти решение вместе с командой, а если футболисты не помогут, то постараюсь найти решение самостоятельно.

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Игроки должны чувствовать ответственность за результат. Я возьму на себя большую ее часть, но не всю.

Я верю, что игроки должны выходить на поле с лучшим пониманием происходящего - это уже моя работа. Но они должны выкладываться еще сильнее на поле, чего мы не видим сейчас.

Мы что-то упустили. Мы не такие гибкие, эффективные, наши атаки все время строятся на импровизации и индивидуальных действиях“, - рассказал Анчелотти в эфире Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что президент Наполи передумал увольнять Анчелотти.

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Теги: Карло Анчелотти, Наполи, Сериа А, футбол
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