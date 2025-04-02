Рибери получил очень серьезную травму

Игрок выбыл на неопределенный срок.

Вингер итальянской Фиорентины Франк Рибери в матче четырнадцатого тура итальянской Серии А получил очень серьезную травму.

Как сообщает пресс-служба клуба, медицинское обследование показало, что француз получил поражение первой/второй степени связок правой лодыжки.

Футболист не поможет команде в нескольких ближайших матчах а сроки его восстановления пока остаются неизвестными.

В текущем сезоне 36-летний Рибери забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 11 матчах Серии А.