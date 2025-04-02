Рибери получил очень серьезную травму
Игрок выбыл на неопределенный срок.
Вингер итальянской Фиорентины Франк Рибери в матче четырнадцатого тура итальянской Серии А получил очень серьезную травму.
Как сообщает пресс-служба клуба, медицинское обследование показало, что француз получил поражение первой/второй степени связок правой лодыжки.
Футболист не поможет команде в нескольких ближайших матчах а сроки его восстановления пока остаются неизвестными.
В текущем сезоне 36-летний Рибери забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 11 матчах Серии А.
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